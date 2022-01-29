Суд в Петербурге арестовал главврача диагностического центра, где из-за контрафактного препарата погибли пациенты

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу главного врача Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Евгения Попова по делу о гибели пациентов после обследования, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения избрана по 26 марта.

Как уточняется, Попов находится в статусе подозреваемого. Ему инкриминированы преступления по ч.3 ст.109 УК РФ (о причинении смерти по неосторожности двум лицам) и ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух человек).

Следствие полагает, что Попов, являясь главным врачом СПб ГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», утвердил заявку на покупку в ООО «НеваРеактив» препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который не включен в государственный реестр лекарственных средств, не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека. Препарат приобрели и использовали при проведении процедур. В результате в период с 10 по 26 января 2022 года 23 пациентам был причинен вред здоровью, шестеро из них были госпитализированы и трое скончались.

О задержании главного врача ГКДЦ №1 Попова сообщалось ранее в пятницу.

В минувшую среду стало известно о смерти пациентов этого учреждения после гастрофагии с применением сульфата бария. Были возбуждены уголовные дела - о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ) и оказании небезопасных услуг (ч.3 ст. 238 УК РФ). Позже в СКР сообщили, что использованный при проведении смертоносной процедуры препарат с большой вероятностью был контрафактным. Следствие устанавливает производителя.

Росздравнадзор приостановил обращение препарата, а в медучреждении временно отказались от проведения гастрофагии с применением сульфата бария.

Власти Петербурга выясняют, в какие еще медицинские организации мог попасть барий, от которого умерли пациенты ГКДЦ.