МиГ-31 из-за технической неисправности выкатился за пределы ВПП под Новгородом - Минобороны РФ

Истребитель-перехватчик МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области, никто не пострадал, сообщили в Минобороны РФ.
«29 января в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета, в результате технической неисправности самолет МиГ-31, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», - заявили в Минобороны.
По данным ведомства, на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.
«После проведения технического обследования и обслуживания самолета машина будет возвращена в строй в кратчайшие сроки», - сказали в министерстве.
МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - «Лисья гончая») - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.
Разработанный в 1970-е годы МиГ-31 стал первым советским боевым самолетом четвертого поколения, созданным для использования в системе ПВО страны.
В настоящее время Вооруженные силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Как сообщал «Интерфакс», этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты «Кинжал».
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