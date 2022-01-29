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Спорт 29.01.2022 13:36

Медведев оштрафован на $12 тыс. за перепалку с судьей на Australian Open

Организаторы теннисного турнира Большого шлема Australian Open оштрафовали россиянина Даниила Медведева на $12 тыс. по итогам матча 1/2 финала турнира против грека Стефаноса Циципаса, пишет журналист Бен Ротенберг в твиттере.

Поводом для наказания послужило поведение российского теннисиста: во время пятничной игры он в резкой форме выразил претензии арбитру. Медведева не устроил тот факт, что Циципас постоянно получал подсказки от своего отца, который является и тренером спортсмена.

При этом $8 тыс. Медведев заплатит за неспортивное поведение, $4тыс. - за непристойность.

Циципас, в свою очередь, оштрафован на $5 тыс. - за нелегитимное использование тренера. По совокупности с учетом наказаний по ходу всего турнира он накопил $13 тыс., по этому показателю он занимает второе место. Медведев с $12 тыс. - на третьем. Лидирует канадец Денис Шаповалов - $15 тыс.

Что касается матча Медведева против Циципаса, победу здесь одержал россиянин. В финале в воскресенье он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

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Тэги: МИР, СПОРТ, ТЕННИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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