Канье Уэста не пустят на гастроли в Австралию без полной вакцинации

Глава австралийского правительства Скотт Моррисон предупредил американского исполнителя Канье Уэста о необходимости прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 перед концертами в Австралии.

«Правила таковы: вы должны быть полностью вакцинированным. Они касаются каждого, и недавно люди могли увидеть это. Неважно, кто вы, это правила. Следуйте правилам, и вы сможете приехать, если вы не следуете правилам, то не сможете», - проводит в субботу The Guardian слова Моррисона.

Предупреждение Моррисона прозвучало спустя две недели после того, как австралийские власти дважды аннулировали визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, не дав ему возможности принять участие в турнире Australia Open.

Ранее представители музыкальной индустрии Австралии сообщили о планах Канье Уэста дать в марте несколько концертов на стадионах в Австралии.

Агенты Канье Уэста высказывания премьера Австралии пока не комментируют. Статус вакцинации исполнителя неизвестен, отмечает The Guardian.

Йе (имя при рождении - Канье Омари Уэст; род. 8 июня 1977, Атланта, Джорджия), более известен как Канье Уэст - американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер.