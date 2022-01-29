Канье Уэста не пустят на гастроли в Австралию без полной вакцинации

Глава австралийского правительства Скотт Моррисон предупредил американского исполнителя Канье Уэста о необходимости прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 перед концертами в Австралии.
«Правила таковы: вы должны быть полностью вакцинированным. Они касаются каждого, и недавно люди могли увидеть это. Неважно, кто вы, это правила. Следуйте правилам, и вы сможете приехать, если вы не следуете правилам, то не сможете», - проводит в субботу The Guardian слова Моррисона.
Предупреждение Моррисона прозвучало спустя две недели после того, как австралийские власти дважды аннулировали визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, не дав ему возможности принять участие в турнире Australia Open.
Ранее представители музыкальной индустрии Австралии сообщили о планах Канье Уэста дать в марте несколько концертов на стадионах в Австралии.
Агенты Канье Уэста высказывания премьера Австралии пока не комментируют. Статус вакцинации исполнителя неизвестен, отмечает The Guardian.
Йе (имя при рождении - Канье Омари Уэст; род. 8 июня 1977, Атланта, Джорджия), более известен как Канье Уэст - американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер.
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