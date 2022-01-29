За прошедшие сутки в Польшу из Беларуси пытались незаконно попасть почти полсотни мигрантов - польская Погранслужба

За минувшие сутки попытку нелегального перехода польско-белорусской границы предприняли 46 мигрантов, сообщили в Погранслужбе Польши в субботу.

«Вчера, 28.01, границу Польши и Беларуси пытались незаконно пересечь 46 человек», - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

По информации польской Погранслужбы, в районе населенных Черемша и Дубиче-Церкевне несколько групп мигрантов перерезали пограничные заграждения. Среди задержанных - граждане Ирака, Йемена, Афганистана и Гвинеи.

Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.