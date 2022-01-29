За прошедшие сутки в Польшу из Беларуси пытались незаконно попасть почти полсотни мигрантов - польская Погранслужба

За минувшие сутки попытку нелегального перехода польско-белорусской границы предприняли 46 мигрантов, сообщили в Погранслужбе Польши в субботу.
«Вчера, 28.01, границу Польши и Беларуси пытались незаконно пересечь 46 человек», - говорится в сообщении ведомства в твиттере.
По информации польской Погранслужбы, в районе населенных Черемша и Дубиче-Церкевне несколько групп мигрантов перерезали пограничные заграждения. Среди задержанных - граждане Ирака, Йемена, Афганистана и Гвинеи.
Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.
Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.
Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
В Азербайджане ведут поиск офицера, заблудившегося из-за плохих погодных условий на границе с Арменией
УВКБ ООН готово поддержать правительство Азербайджана в вопросе возвращения вынужденных переселенцев - Андреева
Алиев поздравил Токаева с избранием председателем правящей партии "Нур Отан"
Запасы газа в Европе упали ниже 40%
Nostrum Oil & Gas в 2021г сократила среднесуточную добычу нефти и газа на четверть
Chevron завершил 2021г с чистой прибылью, добыча достигла рекорда
Первая ракетка мира Барти впервые в карьере выиграла Australian Open
Медведев оштрафован на $12 тыс. за перепалку с судьей на Australian Open
В пятницу в Китае выявлено 36 инфицированных COVID-19, связанных с Олимпиадой
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров