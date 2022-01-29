Назначен новый руководитель Росжелдора

Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина, сообщает пресс-служба правительства в субботу.
Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».
Отмечается, что он имеет опыт государственной службы. В 2004-2005 годах занимал должность начальника правового управления федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешёл в министерство транспорта, где работал до 2014 года в качестве заместителя директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности, заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта, затем директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности. Является действительным государственным советником 2-го класса.
До назначения на пост главы Росжелдора Дружинин более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнёрства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».
Награждён медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почётный железнодорожник».
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