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Регион 29.01.2022 14:24

Глава минюста Турции ушел в отставку

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль сообщил об отставке, причин которой он не назвал.

«С одобрения нашего уважаемого президента я ухожу с должности министра юстиции, в которой я служил с 19 июля 2017 года», - написал он в субботу в твиттере.

Гюль поблагодарил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он принял отставку.

Минюст Турции возглавит Бекир Боздаг, о его назначении на должность министра говорится в том же указе президента, в котором дано одобрение на отставку Гюля.

Боздаг ранее занимал пост председателя Верховной коллегии судей Турции, а также был вице-премьером.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНЮСТ, ГЛАВА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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