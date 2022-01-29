Глава минюста Турции ушел в отставку

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль сообщил об отставке, причин которой он не назвал.

«С одобрения нашего уважаемого президента я ухожу с должности министра юстиции, в которой я служил с 19 июля 2017 года», - написал он в субботу в твиттере.

Гюль поблагодарил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он принял отставку.

Минюст Турции возглавит Бекир Боздаг, о его назначении на должность министра говорится в том же указе президента, в котором дано одобрение на отставку Гюля.

Боздаг ранее занимал пост председателя Верховной коллегии судей Турции, а также был вице-премьером.