Танкисты и мотострелки Балтфлота РФ провели учения с боевыми стрельбами на полигонах под Калининградом

Военнослужащие армейского корпуса Балтфлота РФ выполнили стрельбы из штатного оружия и вооружения боевых машин на полигонах в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
«На полигонах «Правдинский» и «Пугачево» мотострелки и наводчики боевых машин выполнили стрельбу из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД и вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника», - заявили в пресс-службе.
Кроме того, механики-водители гусеничной техники отработали вождение по маршрутам с преодолением препятствий - противотанковых рвов, колейных мостов и минновзрывных заграждений, сказали в штабе флота.
Там отметили, что тренировки мотострелковых и танкового полков армейского корпуса Балтфлота были проведены в условиях дождя со снегом и сильного ветра.
«Регулярные тренировки на полигонах подразделений армейского корпуса позволяют подготовить их к ведению боевых действий, применению штатного оружия и техники в сложных условиях постоянно изменяющейся погоды, обильных осадков в виде снега и дождя, сильном штурмовом ветре, а также постоянной смены, в течение одних суток, температуры от плюсовой до минусовой», - добавили в пресс-службе.
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