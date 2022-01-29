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СНГ 29.01.2022 14:48

Путин поручил рассмотреть предложения по созданию саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщает в субботу сайт Кремля.

Поручение отдано главой государства по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

«Рассмотреть представленные президентом акционерного общества «Крибрум» Ашмановым И.С. предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», - говорится в сообщении.

Ранее, в ноябре, глава Совета Валерий Фадеев заявил, что инициатива, предложенная Ашмановым, позволит создать в России площадку, на которой будут вынесены общественные суждения касательно токсичного контента в интернете. «Идея Ашманова - создать общественную площадку, которая выносила бы суждения касательно вредоносности контента. Вот это я с ним обсуждал. Попытка создать такую общественную силу - я бы ее приветствовал», - сказал Фадеев «Интерфаксу».

Глава СПЧ пояснил, что цензура в России запрещена по Конституции. «Понятно, что есть радикально вредный контент, и есть закон, который его запрещает. А есть пограничное состояние», - отметил он.

По его словам, общество должно выносить свое суждение касательно такого контента. «Это профессионалы, социологи, представители разных сообществ: родительских, врачебных, если говорить сейчас об эпидемии коронавируса и о том не всегда разумном контенте, которым наполнен интернет», - сказал Фадеев.

Как заявлял Ашманов в интервью прессе, к токсичному контенту он относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИНТЕРНЕТ, ПОРУЧЕНИЕ


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