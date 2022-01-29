Ракетный крейсер «Пётр Великий» в ходе учения «отразил» воздушную атаку на главную базу Северного флота РФ

Экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота - Североморска, сообщили в пресс-службе СФ.
«Учение состоялось непосредственно в основном пункте базирования по сценарию отражения атаки средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота, а также по внезапным вводным, поступавшим от регионального центра управления обороной штаба Северного флота», - заявили в пресс-службе.
«Задачи по обнаружению и уничтожению воздушных целей военные моряки решали с помощью программ моделирования обстановки на приборах управления радиотехническим и зенитно-ракетным вооружением», - сказали в штабе флота.
Там отметили, что тренировка по ПВО прошла в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой под руководством командующего Северным флотом Александра Моисеева.
«В ходе мероприятия были отработаны вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, проверен уровень профессиональной подготовки боевых расчётов ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей крейсера, а также дежурно-вахтенной службы», - сообщили в пресс-службе.
ТАРКР «Пётр Великий» оснащён зенитно-ракетным комплексом «Форт» - морским аналогом сухопутной зенитно-ракетной системы С-300 и способен обеспечить противовоздушную оборону соединения кораблей в море, а также в пунктах базирования с радиусом поражения воздушных целей до 100 км.
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