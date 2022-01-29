Президент РФ поручил Минпросвещения предусмотреть в календаре воспитательной работы дни, посвященные памяти о нацистском геноциде

Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками, сообщается в субботу на сайте Кремля.

Поручение отдано главой государства по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

«Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками, в том числе 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, как день освобождения Красной Армией узников фашистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)», - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - 1 мая 2022 г.