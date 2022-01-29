Сбежавший в Беларусь польский солдат подал заявление в Гаагский трибунал

Дезертировавший в Беларусь польский солдат Эмиль Чечко заявил, что его адвокат подал заявление в Гаагский трибунал.

«Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление было принято и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено», - заявил Чечко в видеообращении, которое размещено в youtube.

«Я считаю, что польское общество имеет право знать правду о ситуации, которая происходит на границе (Поольши и Беларуси - ИФ). И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моём бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди», - сказал поляк.

Он призвал соотечественников проверять информацию западных СМИ о ситуации на польско-белорусской границе.

«Дорогие соотечественники, я прошу вас самостоятельно проверять в иностранных СМИ информацию, которая представляется о ситуации на белорусско-польской границе. Информация, представленная в польских СМИ, является часто лживой и неправдивой», - заявил Чечко.

Он выразил соболезнование родным погибшего на границе 22-летнего солдата механизированной бригады польской армии.

«Точные обстоятельства смерти этого солдата неизвестны. Однако я знаю, что служба в польской армии и задачи, которые в последнее время ставят перед солдатами, являются психологически сложными и часто невозможными для выполнения без того, чтобы след на здоровье», - заявил он.

По словам Чечко, он не верит, что прошедший надлежащее обучение солдат мог случайно выстрелить себе в голову.

«Если бы не те задачи, которые ставились передо мной в польской армии, я бы никогда не принял решение о бегстве в Беларусь», - подчеркнул Чечко.

Чечко был задержан белорусскими пограничниками 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Поляк попросил политического убежища в Беларусь. Позже он заявил о несогласии с политикой польских властей по миграционному кризису. Чечко утверждал, что польские силовики систематически убивали мигрантов, заявлял, что ему известно об убийстве более 240 мигрантов.

В Польше Чечко объявили в розыск и обвинили в дезертирстве, ему грозит до 10 лет заключения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша хотела захватить белорусского пограничника, чтобы обменять его на дезертировавшего Чечко.

26 января этого года в Подляшьи был найден польский военнослужащий с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 22-летний солдат из 9-й танковой кавалерийской бригады из Бранево. Причины его смерти расследуются.

Как сообщалось, из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

Ситуация осложнилась в начале ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.