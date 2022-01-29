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СНГ 29.01.2022 15:48

Путин поручил проанализировать исполнение законов о НКО- и СМИ-иноагентах, при необходимости подготовить изменения

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику в отношении НКО, выполняющих функции иностранных агентов, информирует пресс-служба Кремля.

Так, до 1 мая поручено проанализировать совместно с Генпрокуратурой РФ и СПЧ законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, «в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения», - говорится в перечне поручений, которые утвердил Путин по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря 2021 года.

«При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации», - уточняется в сообщении.

Поручено также проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии СПЧ и «Союза журналистов России» положения законодательства РФ о регулировании деятельности средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и практику его применения. «При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации», - также отмечается в тексте поручений.

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Тэги: РОССИЯ, НКО, ИНОАГЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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