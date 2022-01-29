Путин поручил проанализировать исполнение законов о НКО- и СМИ-иноагентах, при необходимости подготовить изменения

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику в отношении НКО, выполняющих функции иностранных агентов, информирует пресс-служба Кремля.
Так, до 1 мая поручено проанализировать совместно с Генпрокуратурой РФ и СПЧ законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, «в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения», - говорится в перечне поручений, которые утвердил Путин по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря 2021 года.
«При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации», - уточняется в сообщении.
Поручено также проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии СПЧ и «Союза журналистов России» положения законодательства РФ о регулировании деятельности средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и практику его применения. «При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации», - также отмечается в тексте поручений.
В Азербайджане ведут поиск офицера, заблудившегося из-за плохих погодных условий на границе с Арменией
УВКБ ООН готово поддержать правительство Азербайджана в вопросе возвращения вынужденных переселенцев - Андреева
Алиев поздравил Токаева с избранием председателем правящей партии "Нур Отан"
Запасы газа в Европе упали ниже 40%
Nostrum Oil & Gas в 2021г сократила среднесуточную добычу нефти и газа на четверть
Chevron завершил 2021г с чистой прибылью, добыча достигла рекорда
Первая ракетка мира Барти впервые в карьере выиграла Australian Open
Медведев оштрафован на $12 тыс. за перепалку с судьей на Australian Open
В пятницу в Китае выявлено 36 инфицированных COVID-19, связанных с Олимпиадой
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров