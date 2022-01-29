Путин поручил проанализировать исполнение законов о НКО- и СМИ-иноагентах, при необходимости подготовить изменения

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику в отношении НКО, выполняющих функции иностранных агентов, информирует пресс-служба Кремля.

Так, до 1 мая поручено проанализировать совместно с Генпрокуратурой РФ и СПЧ законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, «в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения», - говорится в перечне поручений, которые утвердил Путин по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря 2021 года.

«При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации», - уточняется в сообщении.

Поручено также проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии СПЧ и «Союза журналистов России» положения законодательства РФ о регулировании деятельности средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и практику его применения. «При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации», - также отмечается в тексте поручений.