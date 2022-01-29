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Певица Джони Митчелл удалит свою музыку из Spotify из-за антиваксерского подкаста

Канадская певица Джони Митчелл попросила удалить ее музыку с платформы Spotify из-за дезинформации о COVID-19, распространявшейся в одном из подкастов. Об этом сообщается на сайте BBC News.

Речь идет о подкасте комика Джо Рогана на Spotify под названием The Joe Rogan Experience. Это самый популярный подкаст на платформе, у него 200 млн скачиваний в месяц. В одном из его эпизодов Роган побеседовал с вирусологом-антипрививочником.

Сразу после этого выпуска на Spotify обрушился шквал критики со стороны общественности, в том числе и жалобы от знаменитостей. В частности, музыкант Нил Янг решил удалить свою музыку из библиотеки музыкального сервиса. Он объяснил свое решение тем, что распространяемая в подкасте информация может стоить жизни людям, которые ей поверят. Джони Митчелл присоединилась к этому бойкоту.

«Безответственные люди распространяют ложь, которая стоит людям жизни», - написала канадская певица на своем официальном сайте.

Там же она разместила ссылку на открытое письмо, подписанное группой ученых и медицинских работников, в котором Spotify критиковали за размещение антиваксерского выпуска подкаста Рогана.

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Тэги: МИР, КАНАДА, МУЗЫКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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