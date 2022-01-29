В Азербайджане ведут поиск офицера, заблудившегося из-за плохих погодных условий на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в Кельбаджарском направлении ведутся поиски пропавшего азербайджанского военнослужащего.

«Из-за резкой смены погодных условий и метели на участке Алагеллер Кельбаджарского района четверо военнослужащих - старший лейтенант Багиров Фуад, младший сержант Гусейнов Джавад, солдат Гусейнов Машаллах и солдат Керимов Ясин потерялись, заблудшись в этом районе.

Были приняты незамедлительные меры по розыску военнослужащих. В результате утром 29 января были найдены младший сержант Дж.Гусейнов, солдат М.Гусейнов и солдат Я.Керимов. они доставлены в военный госпиталь в Кельбаджаре и взяты под наблюдение врачей. Ведутся поисково-спасательные работы по поиску старшего лейтенанта Ф. Багирова», - отмечает ведомство.