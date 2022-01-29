Целый ряд факторов может повлечь реакцию НАТО при развитии ситуации вокруг Украины - Столтенберг

Ответ НАТО на развитие ситуации вокруг Украины может последовать из-за целого ряда факторов, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Речь может пойти о полномасштабном вторжении, с участием десятков тысяч военных, с применением артиллерии, ракет. Однако есть и вероятность атак другого рода: об операциях под прикрытием, саботаже, госпереворотах, серьезных кибератаках», - сказал он в интервью итальянской газете «Стампа», отвечая на вопрос о том, какие действия России в Украине способны спровоцировать реакцию НАТО.

Накануне Столтенберг заявлял, что НАТО готова принимать участие в политическом диалоге. «Но мы также готовы к ответным мерам, если Россия выберет вооруженный конфликт (с Украиной - ИФ), конфронтацию. Мы готовы к обоим вариантам», - отметил генсек НАТО.