Целью террористов в январских событиях в Казахстане являлся госпереворот - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что трагические события в начале января были тщательно спланированы и преследовали подрыв конституционного строя и захват власти в стране.

«Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая с привлечением боевиков из-за рубежа. (...) Ее целью было ликвидация государственных институтов. Подрыв конституционного строя, и, в конечном счете, как мы полагаем, следствие еще продолжается, захват власти», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24», показанном в субботу.