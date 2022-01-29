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СНГ 29.01.2022 19:10

Целью террористов в январских событиях в Казахстане являлся госпереворот - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что трагические события в начале января были тщательно спланированы и преследовали подрыв конституционного строя и захват власти в стране.

«Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая с привлечением боевиков из-за рубежа. (...) Ее целью было ликвидация государственных институтов. Подрыв конституционного строя, и, в конечном счете, как мы полагаем, следствие еще продолжается, захват власти», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24», показанном в субботу.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, БЕСПОРЯДКИ, ЦЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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