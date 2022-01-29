Токаев: никакого торга и разговоров с Назарбаевым о личных привилегиях не было во время январских событий

Разговора о личных привилегиях для первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его семьи во время январских событий не было, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Никакого торга, естественно, не было, разговоров о личных привилегиях тоже не было», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24», отвечая на вопрос журналиста о слухах вокруг Назарбаева и привилегиях для его семьи во время январских событий.