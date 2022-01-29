Токаев заявил, что останется на посту президента Казахстана не более двух сроков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается находиться на президентском посту более двух сроков.
«Я не знаю, как долго я буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно - в соответствии с Конституцией не более двух сроков. То есть никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет», - подчеркнул Токаев в интервью государственному телеканалу «Хабар 24», показанном в субботу.
Глава государства отметил, что его миссия как президента - достичь положительных результатов трансформации всего общества, всей политической системы и экономики.
19 марта 2019 года первый президент Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. С 20 марта 2019 года обязанности президента Казахстана стал исполнять председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. По Конституции он должен был являться главой страны до окончания выборного срока Назарбаева. Очередные выборы президента Казахстана должны были пройти в 2020 году. Токаев объявил о проведении досрочных выборов и победил 9 июня 2019 года, набрав 70,96 % голосов. В 2024 году закончится его первый легитимный срок.
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