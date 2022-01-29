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СНГ 29.01.2022 19:18

Токаев признался, что вопрос передачи к нему поста председателя Совбезе решился практически на ходу

Вопрос о передаче председательства Совета безопасности Казахстана решился на ходу, признался президент Касым-Жомарт Токаев.

«Был разговор (во время январских событий - ИФ-К) о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности, тогда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос о том, что сейчас я обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента я являюсь председателем Совета безопасности. Это вопрос был решен буквально на ходу», - сказал Токаев в субботу в интервью гостелеканалу «Хабар 24».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОВБЕЗ, РЕШЕНИЕ


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