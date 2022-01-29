Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0219 GBR   2.2791 TRY   0.1248

Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 86.61 -0.74 Brent 89.34 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.01.2022 19:19

Миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела во время миссии в Казахстане - Токаев

Миротворческий контингент ОДКБ за время проведения миссии в Казахстане не применял оружие, а только отвечал за охрану стратегических объектов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24», показанном в субботу.

«С самого начала была достигнута договоренность о том, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл», - отметил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ОДКБ


Похожие новости


Целью террористов в январских событиях в Казахстане являлся госпереворот - Токаев Токаев предлагает учредить институт спецпредставителя генсека ОДКБ по миротворческим операциям Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января - Токаев Благодаря присутствию сил ОДКБ в Нур-Султане удалось отправить в Алматы часть казахстанских сил - Токаев Президент Казахстана посетит Бельгию 25-26 ноября, проведет переговоры с руководством ЕС Президент Казахстана 24 октября отправляется с визитом в Туркменистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]