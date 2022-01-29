Миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела во время миссии в Казахстане - Токаев

Миротворческий контингент ОДКБ за время проведения миссии в Казахстане не применял оружие, а только отвечал за охрану стратегических объектов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24», показанном в субботу.

«С самого начала была достигнута договоренность о том, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл», - отметил президент.