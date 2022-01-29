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СНГ 29.01.2022 19:20

Президент Казахстана заявил, что в середине февраля посетит РФ, подпишет важные соглашения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в середине февраля по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетит РФ.

«Отношения между нашими странами всегда были тесными, конструктивными, партнерскими еще до этих событий в Алматы и они будут иметь продолжение. Я, скорее всего, в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве, и мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами», - сказал Токаев в ходе интервью государственному телеканалу «Хабар 24».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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