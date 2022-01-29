Токаев считает неуместным скепсис по поводу количества напавших на Алматы боевиков: их было очень много

Бандитов, орудовавших в Алматы в начале января, было много, и ими управляли, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Бандитская акция в Алматы продолжалась не один час, бой за департамент полиции продолжался две ночи. Взяли численностью полицию и военнослужащих. Это говорит о том, что бандитов было очень много», - сказал Токаев, отвечая на реплику журналиста о том, что некоторые казахстанцы скептично восприняли заявление о 20 тыс. боевиков, напавших на Алматы.
Интервью с Токаевым гостелеканал «Хабар 24» показал в субботу.
«На Алматы шли с трех направлений, там, где были расставлены блокпосты полицейских, они были просто смяты. Поэтому они должны были провести перегруппировку, собраться на площади опять же, не будучи вооруженными. И говорить о том, что бандитов было мало, смеяться по этому поводу, я думаю что неумно. Ими командовали, они шли волнами», - сказал Токаев.
Территория промпарка в Восточном Зангезуре полностью разминирована - Минэкономики
В Азербайджане ведут поиск офицера, заблудившегося из-за плохих погодных условий на границе с Арменией
УВКБ ООН готово поддержать правительство Азербайджана в вопросе возвращения вынужденных переселенцев - Андреева
Госструктуры до 1 марта должны представить в Минэкономики и в Минфин предложения по проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре до 2027 года
Азербайджан на 4 месяца обнулил таможенную ставку на импорт бензина с октановым числом менее 95 и 92
В Азербайджане продолжается рост случаев COVID-19
Первая ракетка мира Барти впервые в карьере выиграла Australian Open
Медведев оштрафован на $12 тыс. за перепалку с судьей на Australian Open
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров