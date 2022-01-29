Токаев считает неуместным скепсис по поводу количества напавших на Алматы боевиков: их было очень много

Бандитов, орудовавших в Алматы в начале января, было много, и ими управляли, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Бандитская акция в Алматы продолжалась не один час, бой за департамент полиции продолжался две ночи. Взяли численностью полицию и военнослужащих. Это говорит о том, что бандитов было очень много», - сказал Токаев, отвечая на реплику журналиста о том, что некоторые казахстанцы скептично восприняли заявление о 20 тыс. боевиков, напавших на Алматы.

Интервью с Токаевым гостелеканал «Хабар 24» показал в субботу.

«На Алматы шли с трех направлений, там, где были расставлены блокпосты полицейских, они были просто смяты. Поэтому они должны были провести перегруппировку, собраться на площади опять же, не будучи вооруженными. И говорить о том, что бандитов было мало, смеяться по этому поводу, я думаю что неумно. Ими командовали, они шли волнами», - сказал Токаев.