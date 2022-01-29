Токаев о своем приказе стрелять по бандитам: нужно было брать на себя ответственность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил свой приказ стрелять по бандитам на поражение в ходе январских событий в стране отсутствием плана действий у руководителей правоохранительных органов и их опасениями брать на себя ответственность.

«Отсутствовал единый алгоритм, план действий руководителей правоохранительных органов, в данной ситуации была неразбериха, я должен откровенно признать, руководители правоохранительных органов опасались на себя брать ответственность, полная безынициативность», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24», показанном в субботу.

«Я сказал: слушайте, если бы маршал Рокоссовский или маршал Жуков спрашивали бы каждый день разрешение у Сталина о тех или иных действий, они бы войну выиграли бы? То есть это была настоящая война, нужно было брать на себя ответственность. Наши законы таковы. После жанаозенских событий были приняты законы, которые сковывали правоохранительные органы в плане применения оружия именно в таких ситуациях, когда она выходит из-под контроля», - отметил президент.

«Поэтому еще до публичного заявления я сказал, что по вооруженным бандитам мы должны открывать огонь. Я взял ответственность на себя, а уже в своем заявлении, я это дело повторил публично. Потому что люди опасались», - пояснил Токаев.

«Я считаю, что президент - глава государства именно в таких ситуациях должен брать ответственность на себя. Я же профессиональный дипломат, я знал, что будут такие последствия, но интересы государства, интересы безопасности наших граждан для меня превыше всего. Я думал в это время меньше всего о реакции на Западе, я думал о том, чтобы навести порядок в нашей стране», - отметил Токаев.