Резолюция Европарламента в отношении событий в Казахстане необъективная и преждевременная, считает Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что резолюция Европарламента по январским событиям в Казахстане необъективна и преждевременна.

«Резолюция не носит обязательного характера, это рекомендательная резолюция. Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем необъективную, преждевременную в данном случае. Мое отношение к этой резолюции крайне спокойное», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24».