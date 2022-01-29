Президент Казахстана считает, что нет необходимости в международном расследовании январских беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нет необходимости проводить международное расследование январских событий в стране.

«Что касается международного расследования событий в Казахстане (трагические события января - ИФ-К), я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть люди честные и объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии», - сказал Токаев в субботу в интервью гостелеканалу «Хабар 24».