Президент Казахстана считает, что нет необходимости в международном расследовании январских беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нет необходимости проводить международное расследование январских событий в стране.
«Что касается международного расследования событий в Казахстане (трагические события января - ИФ-К), я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть люди честные и объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии», - сказал Токаев в субботу в интервью гостелеканалу «Хабар 24».
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