Токаев думает о реформировании парламентской системы Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что серьезно думает о реформировании парламентской системы в республике.

«Я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно, партийной системы. Поскольку, как глава государства, я об этом сказал 28 января на съезде партии Nur Otan, я считаю, что я должен стоять выше всех общественных, партийных и политических структур. Служить неким магнитом, для того чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю с точки зрения их позиции, которые были бы продиктованы интересами нашего государства», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24».

«А вообще, в принципе, считаю, что в мажилисе должно быть несколько сильных партий, в крайнем случае, они должны приходить к консенсусу, находить общий язык с точки зрения даже формирования правительства», - отметил президент.

Глава государства также оценил оппозицию в республике. «Оппозиция у нас, естественно, имеется, но в большей степени она на улицах», - отметил он.

Токаев акцентировал внимание на необходимость воспитания в стране политической культуры, взращивания политических деятелей, приведя в пример Германию. «Со временем мы к этому придем. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы в годы моего президентства это случилось», - резюмировал он.