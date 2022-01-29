Казахстан готов к продолжению сотрудничества с США в энергетике - президент

Казахстан готов к продолжению сотрудничества с США в энергетике, а также в области нераспространения ядерного оружия, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Что касается США, то я прекрасно понимаю значение этого государства в современном мире», - сказал Токаев в ходе интервью государственному телеканалу «Хабар 24».

Он отметил, что республика всегда придерживалась «позиции развития сотрудничества в области энергетики, нераспространения оружия ядерного оружия».

«Что касается Казахстана, то мы готовы к продолжению этого курса», - сказал Токаев.