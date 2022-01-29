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СНГ 29.01.2022 19:42

Казахстан готов к продолжению сотрудничества с США в энергетике - президент

Казахстан готов к продолжению сотрудничества с США в энергетике, а также в области нераспространения ядерного оружия, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Что касается США, то я прекрасно понимаю значение этого государства в современном мире», - сказал Токаев в ходе интервью государственному телеканалу «Хабар 24».

Он отметил, что республика всегда придерживалась «позиции развития сотрудничества в области энергетики, нераспространения оружия ядерного оружия».

«Что касается Казахстана, то мы готовы к продолжению этого курса», - сказал Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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