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СНГ 29.01.2022 19:43

Токаев не исключает, что есть большая доля преувеличения в заявлениях о незаконных задержаниях в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает, что каждый случай незаконного задержания в ходе январских событий будет расследоваться.

«Все случаи незаконного задержания граждан и тем более применения в отношении них силовых методов будут тщательно расследоваться. Нужно серьезно разбираться с этим», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24».

Но, по оценке президента, «есть большая доля преувеличения в подобного рода заявлениях».

«Истерии вокруг событий в Алматы, естественно, много. Люди обеспокоены, можно понять. Поэтому я дал поручение Генпрокуратуре по каждому случаю проводить расследование. Из СМИ я узнал, что создана общественная комиссия во главе с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой, я приветствую это решение. Нужно привлечь независимую общественность, чтобы она объективно разобралась в том, что сейчас происходит, и в том, что происходило в те трагические дни», - отметил он.

«Омбудсмен по правам человека, а также известная правозащитница посещают СИЗО, встречаются с задержанными, выясняют условия их содержания. Это полезная работа. Я заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались. Каждый случай должен быть расследован», - резюмировал он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, АРЕСТЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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