Токаев не исключает, что есть большая доля преувеличения в заявлениях о незаконных задержаниях в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает, что каждый случай незаконного задержания в ходе январских событий будет расследоваться.
«Все случаи незаконного задержания граждан и тем более применения в отношении них силовых методов будут тщательно расследоваться. Нужно серьезно разбираться с этим», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24».
Но, по оценке президента, «есть большая доля преувеличения в подобного рода заявлениях».
«Истерии вокруг событий в Алматы, естественно, много. Люди обеспокоены, можно понять. Поэтому я дал поручение Генпрокуратуре по каждому случаю проводить расследование. Из СМИ я узнал, что создана общественная комиссия во главе с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой, я приветствую это решение. Нужно привлечь независимую общественность, чтобы она объективно разобралась в том, что сейчас происходит, и в том, что происходило в те трагические дни», - отметил он.
«Омбудсмен по правам человека, а также известная правозащитница посещают СИЗО, встречаются с задержанными, выясняют условия их содержания. Это полезная работа. Я заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались. Каждый случай должен быть расследован», - резюмировал он.
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