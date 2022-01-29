Организаторы антикитайских демонстраций в Казахстане преследуют свои политические цели, считает Токаев

Организаторы антикитайских демонстраций в Казахстане преследуют свои политические цели, республика заинтересована в сотрудничестве с КНР, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Что касается Китая, надо понимать, что, во-первых, это наш ближайший сосед от Бога. Мы же не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг огромных успехов в своем экономическом развитии, Китай является передовой страной с точки зрения высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны, конечно, сотрудничать с Китаем. Мы зависим от рынка Китая, все наши крупные предприниматели, выпускающую стратегическую продукцию, сельхозпроизводители очень сильно надеются на китайский рынок», - сказал Токаев в интервью государственном телеканалу «Хабар 24» в субботу.

По его словам, «отрицать это было бы совершенно неправильно».

«Люди, которые организовывают антикитайские демонстрации, естественно, преследуют свои политические цели. Возможно, они абсолютно не разбираются в потребностях нашей экономики и вообще плохо понимают экономические реалии. Возможно, они проплачены соответствующими фондами, структурами, потому что идет геополитическое столкновение в мировом сообществе и хотелось бы, чтобы здесь присутствовала некая синофобия. До сегодняшнего дня Китай нам по большом счету ничего плохого не сделал», - добавил Токаев.

Он отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Китаем.

«Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Естественно, речь не идет о том, чтобы сдаваться с поднятыми руками. Нет. Мы должны понимать, что это большая, великая страна, с которой у Казахстана должны быть очень хорошие отношения», - заключил Токаев.