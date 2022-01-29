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СНГ 29.01.2022 20:14

Токаев признал, что власти Казахстана «информационно проиграли» в дни массовых беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал «информационный вакуум» во время январских событий, объяснил отключение интернета противодействием фейкам.

«Информационно мы проиграли, это надо признать», - сказал Токаев в интервью гостелеканалу «Хабар 24», отвечая на вопрос об информационном вакууме и отключениях интернета во время январских событий.

«Никто толком не объяснил мой приказ, как и мои действия. Уже потом я в режиме ручного управления отдавал поручения выступить там, сказать здесь и так далее. Информационно мы проиграли, я согласен. Но не до этого было», - пояснил президент.

Он подчеркнул, что в таких случаях интернет отключают не только в Казахстане, но и в целом ряде стран, так как его используют недобросовестные люди в своих целях.

«Надо отметить, что среди командиров бандитских формирований были те, кто информационно очень хорошо специально подготовлен. То есть дезинформационная кампания, фейки лились рекой. Это опять же говорит о том, что эта вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена», - сказал он.

Президент также считает, что некоторые СМИ могли специально вводить в заблуждение общественность относительно происходящих событий в Казахстане.

«Произошла очень быстрая смена декораций: вместо мирных демонстрантов пришли вначале хулиганы, а потом профессиональные бандиты. И вот эту смену декораций некоторые не уловили. А может быть, некоторые СМИ это специально сделали с тем, чтобы поставить все с ног на голову, дескать репрессивные действия были использованы, применены в отношении демонстрантов. Мы же, пережившие эту трагедию, знаем, что все было по-другому», - сказал Токаев.

«Возможно, организаторы атаки на Казахстан специально предусмотрели и этот сценарий, то есть быстрая смена декораций, и люди не понимают. Когда в город входили бандиты, жители Алматы, не разобравшись, с балконов их приветствовали, были и такие моменты. Что вот они - молодцы, вышли на улицы, протестуют против власти и так далее. Ведь они не знали, что будет потом, что эти бандиты растерзают Алматы потом», - отметил президент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, БЕСПОРЯДКИ, ИНТЕРНЕТ


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