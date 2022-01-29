Франция хочет разрешить украинский кризис через диалог, но допускает наращивание военной силы в Румынии

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли высказалась за диалог и дипломатическое решение украинского кризиса, напомнив при этом о готовности Франции развернуть в Румынии военную силу.
«Диалог продолжается, и мы убеждены, что именно через диалог, через дипломатические и политические решения мы должны разрешить этот конфликт», - заявила глава оборонного ведомства в субботу в эфире радиостанции France Inter.
«Президент республики вместе с другими руководителями мобилизовал все силы, чтобы прийти к деэскалации», - сказала министр.
При этом она напомнила высказывание главы государства Эмманюэля Макрона, что «Франция готова, если НАТО примет такое решение, развернуть военные элементы в Румынии, соседней с Украиной стране».
По ее словам, вопрос об этом будет в ближайшее время обсуждаться членами НАТО.
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