Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг маразма - МИД РФ

Внешнеполитическое ведомство России прокомментировало в субботу вечером антироссийский сюжет швейцарского телеканала SRF «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», оценив его как «очередную страшилку для несведущей аудитории».

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения - или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF», - говорится в комментарии МИД, размещенном на его сайте.

«Россия перебрасывает огромные силы на границу с Украиной, - заявляет журналист. - За тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе и танки». При этом в качестве иллюстрации приводится нарезка с отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО, отмечают на Смоленской площади.

«Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, всё-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость-2022», в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа, говорится в комментарии МИД РФ.

«Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», - заметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечая непрофессионализм швейцарских телевизионщиков, в МИД РФ посоветовали обратиться к Минобороны России. «Там вас и картой пользоваться научат, и с фактурой познакомят. Расскажут, что такое проверка ОБОРОННОГО потенциала», - подчеркивается в комментарии.

«Хочется посоветовать господину (Дэвиду) Науэру (корреспонденту SRF в России - ИФ) вылезти, наконец, из своей скорлупы, открыть для себя просторы интернета и зайти на kremlin.ru. Президент России неоднократно, подробно и терпеливо (для таких вот «журналистов») говорил о наших принципиальных позициях», - информирует МИД.

Там добавили, что детально о российских внешнеполитических подходах регулярно рассказывает и глава МИД Сергей Лавров. «Буквально вчера Сергей Викторович в интервью четырём радиостанциям сказал «чёрным по белому»: "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим». Так что вопросы «будет ли война?» пора уже начать задавать по другим адресам - Вашингтону, Брюсселю, Киеву», - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.