Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0219 GBR   2.2791 TRY   0.1248

Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 86.61 -0.74 Brent 89.34 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.01.2022 22:00

Транспортные самолеты США и Британии в январе совершили не менее 15 рейсов в Украину для доставки оружия

Тяжелые транспортные самолеты США и Британии, начиная со второй половины января, совершили, по меньшей мере, 15 рейсов в Украину для поставок оружия и военной техники, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в частности, тяжелые военно-транспортные самолеты британских Королевских ВВС C-17A Globemaster III, вылетавшие с авиабазы Брайз Нортон в Англии, с 17 января совершили не менее девять рейсов с оружием в Украину. Для этих целей было задействовано четыре из всех восьми имеющихся у Британии самолетов C-17A Globemaster III. Они, по данным Лондона, доставляли Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Что касается США, то в Украину совершили два рейса тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС C-17A Globemaster III, один из которых прибыл в Киев, а другой во Львов, а также четыре транспортных самолета Boeing-747 авиакомпании National Airlines, которые были зафрахтованы для перевозок оружия, в частности, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и военной техники Транспортным командованием (USTRANSCOM).

Помимо этого, 20 января из американского города Хантсвилл (штат Алабама) во Львов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Рядом с городом Хантсвилл расположен Редстоунский арсенал Армии США. На следующий день украинский Ан-124 прибыл в Киев из польского города Жешув. Также 26 января был зафиксирован рейс украинского Ан-124 из болгарского города Бургас в Украину.

На следующей неделе в Киеве ожидают прибытие новых американских самолетов с военно-технической помощью. Об этом ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БРИТАНИЯ, САМОЛЕТЫ, УКРАИНА


Похожие новости


Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США Переброшенные в Англию стратегические бомбардировщики ВВС США совершили первые полеты над Европой Заявление Пентагона по инциденту с британским кораблем в Черном море является попыткой отрицать очевидное - Минобороны РФ Мнучин ожидает подписания в 2020 году торгового соглашения США с Великобританией Трамп признался, что шесть лет ждал премьерства Джонсона Посол Великобритании в США уходит в отставку после скандала с критикой Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]