Транспортные самолеты США и Британии в январе совершили не менее 15 рейсов в Украину для доставки оружия

Тяжелые транспортные самолеты США и Британии, начиная со второй половины января, совершили, по меньшей мере, 15 рейсов в Украину для поставок оружия и военной техники, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, в частности, тяжелые военно-транспортные самолеты британских Королевских ВВС C-17A Globemaster III, вылетавшие с авиабазы Брайз Нортон в Англии, с 17 января совершили не менее девять рейсов с оружием в Украину. Для этих целей было задействовано четыре из всех восьми имеющихся у Британии самолетов C-17A Globemaster III. Они, по данным Лондона, доставляли Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.
Что касается США, то в Украину совершили два рейса тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС C-17A Globemaster III, один из которых прибыл в Киев, а другой во Львов, а также четыре транспортных самолета Boeing-747 авиакомпании National Airlines, которые были зафрахтованы для перевозок оружия, в частности, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и военной техники Транспортным командованием (USTRANSCOM).
Помимо этого, 20 января из американского города Хантсвилл (штат Алабама) во Львов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Рядом с городом Хантсвилл расположен Редстоунский арсенал Армии США. На следующий день украинский Ан-124 прибыл в Киев из польского города Жешув. Также 26 января был зафиксирован рейс украинского Ан-124 из болгарского города Бургас в Украину.
На следующей неделе в Киеве ожидают прибытие новых американских самолетов с военно-технической помощью. Об этом ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
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