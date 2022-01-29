WCO готова содействовать созданию взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией - генсек

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (WCO) Кунио Микурия привел Азербайджан в пример другим странам в сфере таможенного дела и рекомендовал странам Евразийского региона и Центральной Азии применять опыт этой страны. Об этом Микурия заявил в субботу на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба МИД.

«Он (Микурия - ИФ) отметил, что Азербайджан является страной с хорошей моделью таможенного дела, и подчеркнул, что всегда рекомендует другим странам, в частности, странам Евразийского региона и Центральной Азии применять этот опыт», - говорится в информации.

Он подчеркнул важность шагов и реализации совместных международных и региональных проектов, направленных на создание взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией. Микурия добавил, что организация готова оказать поддержку этому процессу.

Байрамов, в свою очередь, говоря о ситуации в регионе в постконфликтный период, отметил наличие возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Он подчеркнул, что в данном контексте азербайджанская сторона предпринимает конкретные шаги.

«Байрамов добавил, что наша страна выступает в качестве инициатора открытия транспортно-коммуникационных линий в регионе», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Керимов