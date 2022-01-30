Великобритания активизирует дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса - премьер

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен активизировать дипломатические меры по урегулированию ситуации вокруг Украины при одновременном усилении «политики сдерживания» России, говорится в заявлении представителя офиса Джонсона на Даунинг-стрит.
«Премьер-министр полон решимости активизировать дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе», - отметил чиновник.
В заявлении отмечается, что Джонсон планирует на следующей неделе провести телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой «подтвердит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила на путь дипломатии».
В рамках «дипломатического наступления» Джонсон намерен посетить ряд стран Восточной Европы, включая Украину.
Офис премьера сообщил о предстоящем в ближайшие две недели визите в Москву британского министра иностранных дел Лиз Трасс.
Как говорится статье министра в газете The Telegraph, «Соединенное Королевство гордится тем, что берет на себя ведущую роль в защите свободы и демократии посредством надежного сдерживания и дипломатии».
Она сообщила, что составляющими «наступления» станут беседа Джонсона с Путиным, украинский вопрос в СБ ООН и ее визит в Россию.
В то же время, как сообщают мировые СМИ, Джонсон отдал вооруженным силам приказ подготовиться к крупному военному развертыванию, которое укрепит границы Европы и обеспечит поддержку Великобританией союзников по НАТО «на суше, на море и в воздухе».
Премьер, сообщив о плане Великобритании об увеличении численности британских военных в НАТО, сказал: «Этот шаг послал бы четкий сигнал Кремлю - мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности, и мы всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России».
По информации СМИ, ожидается, что Великобритания планирует удвоение численности своих военных в Эстонии.
Британские представители на следующей неделе направятся в штаб-квартиру альянса в Брюсселе для уточнения деталей соглашения с НАТО на следующей неделе.
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