Глава МИД Ирландии приветствовал решение России о переносе военных учений из исключительной экономической зоны страны

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в субботу решение России перенести запланированные военные учения ВМФ РФ за пределы ирландской исключительной экономической зоны.
Он отметил, что получил заверения от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в том, что учения не будут проводиться у юго-западного побережья Ирландии.
«На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, с просьбой пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии», - написал он в твиттере.
«Я приветствую этот ответ», - подчеркнул Ковени.
Посол России в Ирландии Юрий Филатов сообщил в твиттере, что Шойгу принял решение о переносе зоны учений «в ответ на запросы правительства Ирландии, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии».
Учения должны были состояться в начале февраля в международных водах, но в пределах контролируемого Ирландией воздушного пространства и ее исключительной экономической зоны.
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