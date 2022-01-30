Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 372,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 372 млн 510 тыс. 413, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 658 тыс. 16 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 млн 235 тыс. 709 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 883 тыс. 934.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 млн 92 тыс. 522, а число умерших от последствий заражения вирусом - 494 тыс. 91.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 млн 256 тыс. 198 человек, из них скончались 626 тыс. 870.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 728,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 715 человек, Индии - 353, Бразилии - 2 тыс. 915.
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