Трамп в случае победы на следующих выборах обещал помиловать участников штурма Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помилует участников беспорядков и обвиняемых в штурме Капитолия, если будет избран президентом в 2024 году.
«Если я буду баллотироваться и выиграю, мы будем справедливо относиться к этим людям. Мы будем обращаться с ними справедливо, и, если это потребует помилования, мы их помилуем, поскольку с ними обращаются так несправедливо», - сказал Трамп на встрече со своими сторонниками в Техасе.
Более 700 человек арестованы и им предъявлены обвинения в связи с масштабным расследованием штурма.
Трамп также предупредил, что после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине произойдут определенные события в отношениях между материком и Тайванем. Он обвинил администрацию президента Джо Байдена в некомпетентности в построении отношений с Китаем.
Он заявил, что нынешняя администрация США уделяет слишком много внимания защите Украины в ущерб защите собственных границ.
«Все в Вашингтоне одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире сейчас для нас - это не граница Украины, это граница Америки, и мы ничего с этим не делаем, позволяем людям входить, и мы понятия не имеем, кто они», - сказал бывший президент.
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