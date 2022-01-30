Спад суточной заболеваемости COVID-19 фиксируется в Украине

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 24 508 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 3 145 человек, 94 умерли, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 29 января в Украине: зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3 378, медработников - 444); 34 202 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12092 человека, вторую дозу - 11400 человек, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу - 10475 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано - 3 692 человек; летальных исходов - 94; поправилось - 3 145 человек», - говорится в утренней статистике ведомства в телеграм-канале.

Днем ранее, 29 января за сутки выявили 37 351 новый случай заболевания СOVID-19, 28 января фиксировалось 34 408 новых случаев, 27 января выявили 32 393 новых случая заболевания СOVID-19, 26 января за сутки выявили 24 321 новый случай заболевания, 25 января за сутки выявили 19 118 новых случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 4 042 469 человек, выздоровели - 3 618 402 человека, летальных исходов - 100 125.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 318 151 человека, из них получили первую дозу - 15 318 149 человек, получили две дозы - 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу - 16 597 человек, бустерную дозу - 333 018 человек. В общей сложности проведено 30 279 598 прививок.