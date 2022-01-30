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Происшествия 30.01.2022 10:53

Освободив территории от оккупации, Азербайджан перекрыл канал наркотрафика - глава ГТК

Освободив территории от оккупации, Азербайджан перекрыл канал наркотрафика через эти земли, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Сафар Мехтиев.

«Благодаря перекрытию этого канала наркотрафика более 2 тонн наркотических средств было обнаружено и изъято после второй половины прошлого
года», - приводят его слова азербайджанские СМИ.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАРКОТИКИ, КРИМИНАЛ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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