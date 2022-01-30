Освободив территории от оккупации, Азербайджан перекрыл канал наркотрафика - глава ГТК

Освободив территории от оккупации, Азербайджан перекрыл канал наркотрафика через эти земли, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Сафар Мехтиев.
«Благодаря перекрытию этого канала наркотрафика более 2 тонн наркотических средств было обнаружено и изъято после второй половины прошлого
года», - приводят его слова азербайджанские СМИ.
Р.Керимов
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