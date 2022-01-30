Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

Несколько тысяч человек, проживающих на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма. Об этом сообщает NBC News.
В штате Массачусетс, по данным сайта PowerOutage.us, без света оказались свыше 96 тысяч человек. Перебои в подаче электричества также ожидаются в различных районах Восточного побережья.
Чрезвычайное положение было объявлено в штатах Массачусетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род-Айленд. Власти предупредили людей о необходимости оставаться в помещениях, если это возможно.
По данным FlightAware, авиакомпании отменили более 4500 рейсов.
Высота снежного покрова в штатах Нью-Йорк и Мэн превысила 15 см, а в Центральном парке Нью-Йорка - 19 см. Синоптики спрогнозировали, что в некоторых районах Массачусетса она может достигнуть 60 см.
Эта снежная буря может стать одной из самых сильных за последние четыре года. По прогнозам шторм отойдет от побережья в воскресенье, после чего ожидается наступление морозов.
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