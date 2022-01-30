Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0219 GBR   2.2791 TRY   0.1248

Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 86.61 -0.74 Brent 89.34 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.01.2022 11:00

Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

Несколько тысяч человек, проживающих на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма. Об этом сообщает NBC News.

В штате Массачусетс, по данным сайта PowerOutage.us, без света оказались свыше 96 тысяч человек. Перебои в подаче электричества также ожидаются в различных районах Восточного побережья.

Чрезвычайное положение было объявлено в штатах Массачусетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род-Айленд. Власти предупредили людей о необходимости оставаться в помещениях, если это возможно.

По данным FlightAware, авиакомпании отменили более 4500 рейсов.

Высота снежного покрова в штатах Нью-Йорк и Мэн превысила 15 см, а в Центральном парке Нью-Йорка - 19 см. Синоптики спрогнозировали, что в некоторых районах Массачусетса она может достигнуть 60 см.

Эта снежная буря может стать одной из самых сильных за последние четыре года. По прогнозам шторм отойдет от побережья в воскресенье, после чего ожидается наступление морозов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США, СНЕГ


Похожие новости


Блинкен призвал мировое сообщество присоединиться к давлению на Россию Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242 млн - университет Хопкинса Выплаты хакерам-вымогателям превысили в мире в 2020 году $400 млн Госсекретарь США привал мировое сообщество к единству в отношении политики правительства Афганистана США отправили свыше 110 млн доз вакцин от COVID-19 в более чем 60 стран мира - Белый дом Белый дом опубликовал список стран, которым США поставят 55 млн доз вакцин от COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]