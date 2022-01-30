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СНГ 30.01.2022 11:15

Украинский «Энергоатом» впервые в истории запустил в работу все 15 энергоблоков АЭС

НАЭК «Энергоатом» Украины утром в воскресенье подключил к энергосистеме энергоблок №4 Ривненской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.

«30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №4 Ривненской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», - сообщила пресс-служба НАЭК.

Согласно сообщению, оборудование работает в заданном режиме.

«Впервые за всю историю атомной энергетики Украины «Энергоатом» работает всеми 15 энергоблоками одновременно», - подчеркнули в компании.

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Тэги: УКРАИНА, АЭС, ЭНЕРГОБЛОКИ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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