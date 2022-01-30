Украинский «Энергоатом» впервые в истории запустил в работу все 15 энергоблоков АЭС

НАЭК «Энергоатом» Украины утром в воскресенье подключил к энергосистеме энергоблок №4 Ривненской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков. «30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №4 Ривненской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», - сообщила пресс-служба НАЭК. Согласно сообщению, оборудование работает в заданном режиме. «Впервые за всю историю атомной энергетики Украины «Энергоатом» работает всеми 15 энергоблоками одновременно», - подчеркнули в компании.

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