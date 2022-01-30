В Оттаве прошли протесты против антиковидных ограничений

Несколько тысяч канадцев в Оттаве в субботу вышли на акцию протеста против ковидных ограничений. Об этом сообщает Associated Press.
Протестующие собрались перед зданием парламента и призвали премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также правительства всех провинций отменить все антиковидные ограничения и мандаты на вакцинацию.
Акция также продлится в воскресенье. По оценкам властей, всего в ней примут участие до 10 тысяч человек. При этом некоторые демонстранты заявили о том, что не уйдут до тех пор, пока не будут выполнены их требования, либо Трюдо не покинет свой пост.
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