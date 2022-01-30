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Дальнее зарубежье 30.01.2022 11:45

Япония стала мировым лидером по запросам на удаление твитов в первом полугодии 2021 года

Япония стала лидером среди других стран по количеству запросов на удаление твитов за первое полугодие 2021 года. Об этом пишет агентство Kyodo.

В отчете Twitter указано, что за этот период корпорация получила 43387 таких требований со всего мира, и 18518 из них поступили из Японии, что составило 43% от общего числа.

В 93% случаев Япония просила удалить твиты связанные с наркотиками, финансовыми преступлениями и непристойным контентом.

Второе место по числу запросов к Twitter за первое полугодие 2021 года заняла Россия. На нее приходится 25% от общемировых требований к социальной сети, 71% из них составили запросы на удаление материалов, связанных с пропагандой суицида.

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Тэги: МИР, ЯПОНИЯ, TWITTER


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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