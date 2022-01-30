Секретарь Совбеза РФ назвал заявления об угрозе Украине со стороны России «полной нелепостью»

Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет, заявил в воскресенье секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине - полная нелепость, нет никакой угрозы», - сказал он журналистам после возложения цветов на мемориальном Пискаревском кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда.
«Не хотим мы войны, она нам совершенно не нужна, - подчеркнул Патрушев. - Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления, а мы должны доводить информацию, что нам такое развитие событий не подходит».
«Сами украинцы, уже в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут какие потери с каждой из сторон или не будут», - сказал Патрушев.
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