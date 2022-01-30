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СНГ 30.01.2022 12:15

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в России

Тела трех погибших обнаружили в воскресенье пожарные при тушении жилого дома в Иволгинском районе в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России.

«Пожар произошел в частном жилом доме в селе Каленово. На момент прибытия первого подразделения горели дом и веранда, произошло частичное обрушение кровли. В ходе тушения пожара внутри горящего помещения обнаружены тела двух мужчин и женщины», - говорится в сообщении.

Возгорание на площади 40 квадратных метров было ликвидировано в течение часа.

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Тэги: РОССИЯ, БУРЯТИЯ, ПОЖАР, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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