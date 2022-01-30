Три человека погибли при пожаре в жилом доме в России

Тела трех погибших обнаружили в воскресенье пожарные при тушении жилого дома в Иволгинском районе в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России.
«Пожар произошел в частном жилом доме в селе Каленово. На момент прибытия первого подразделения горели дом и веранда, произошло частичное обрушение кровли. В ходе тушения пожара внутри горящего помещения обнаружены тела двух мужчин и женщины», - говорится в сообщении.
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