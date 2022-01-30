В РФ за сутки госпитализированы более 9 тыс. человек с COVID-19, заболела 121 тыс. - оперштаб

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 9 тыс. 883 человека, что на 32,2% меньше по сравнению с предыдущим днем, число новых случаев COVID-19 составило 121 тыс. 228, умерли 617 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

«По состоянию на 30 января 2022 года, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 9 883 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 32,2%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 субъектах РФ, увеличение госпитализации произошло в 10 регионах», - сообщили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 121 тыс. 228 человек, что на 8 тыс. 106 больше, чем днем ранее. Умерло за сутки 617 заболевших, что стало минимальным значением с 28 июня 2021 года.

Согласно данным штаба, распространение штамма «омикрон» обнаружено в 82 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 27 регионов больше. Днем ранее «омикрон» был обнаружен в 78 регионах.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант «дельта» приходится 47,9%, на «омикрон»и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

«Выздоровело за сутки 28 944 человека, или на 3,6% меньше по сравнению с 29 января» - сообщили в оперштабе.

Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 737 тыс. 7 случаев коронавирусной инфекции, 330 тыс. 728 умерших и 10 млн 218 тыс. 151 выписанных.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После число новых случаев за сутки продолжало ежедневно расти.

Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма «омикрон».

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 255,2 млн тестов на COVID-19, из них 948 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 2 млн 813 тыс. 656 человек.