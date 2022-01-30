В Москве за сутки с COVID-19 госпитализированы 1383 человека, заболели 24 тыс.

Более 1,3 тыс. жителей Москвы госпитализированы за сутки с коронавирусом, число подтвержденных за сутки случаев заболевания в городе достигло 24 тыс., следует из обнародованных на сайте Стопкоронавирус.рф данных.
По данным сайта, за сутки в столице РФ госпитализированы 1 тыс. 383 человека. За этот же период в Москве выявили 24 тыс. 30 случаев заражения COVID-19.
По информации московского оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом, число госпитализаций составляет 5,8% от количества выявленных случаев заболевания. На ИВЛ находятся 490 больных.
За сутки коронавирус привел к смерти 77 человек. Общее число скончавшихся достигло в столице РФ 38 тыс. 887.
Выздоровели за сутки 5 тыс. 25 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 956 тыс. 577 человек.
Днем ранее сообщалось о 5 тыс. 410 выписанных и 76 умерших.
Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 30 января составляет 2 млн 333 тыс. 934.
Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма «омикрон», который характеризуется большей заразностью.
На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.
В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.
Госструктуры до 1 марта должны представить в Минэкономики и в Минфин предложения по проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре до 2027 года
Азербайджан на 4 месяца обнулил таможенную ставку на импорт бензина с октановым числом менее 95 и 92
Освободив территории от оккупации, Азербайджан перекрыл канал наркотрафика - глава ГТК
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 372,5 млн - университет Хопкинса
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
В РФ за сутки госпитализированы более 9 тыс. человек с COVID-19, заболела 121 тыс. - оперштаб
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в России
Секретарь Совбеза РФ назвал заявления об угрозе Украине со стороны России «полной нелепостью»
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров