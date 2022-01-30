В Москве за сутки с COVID-19 госпитализированы 1383 человека, заболели 24 тыс.

Более 1,3 тыс. жителей Москвы госпитализированы за сутки с коронавирусом, число подтвержденных за сутки случаев заболевания в городе достигло 24 тыс., следует из обнародованных на сайте Стопкоронавирус.рф данных.

По данным сайта, за сутки в столице РФ госпитализированы 1 тыс. 383 человека. За этот же период в Москве выявили 24 тыс. 30 случаев заражения COVID-19.

По информации московского оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом, число госпитализаций составляет 5,8% от количества выявленных случаев заболевания. На ИВЛ находятся 490 больных.

За сутки коронавирус привел к смерти 77 человек. Общее число скончавшихся достигло в столице РФ 38 тыс. 887.

Выздоровели за сутки 5 тыс. 25 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 956 тыс. 577 человек.

Днем ранее сообщалось о 5 тыс. 410 выписанных и 76 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 30 января составляет 2 млн 333 тыс. 934.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма «омикрон», который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.