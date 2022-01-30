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Дальнее зарубежье 30.01.2022 15:15

Макрон призвал президента Ирана ускорить переговоры по атому

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом Ирана Ибрахимом Раиси призвал ускорить переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому.

«Спустя несколько месяцев после возобновления переговоров в Вене, президент Франции подчеркнул необходимость ускориться, чтобы быстро добиться ощутимого прогресса», - цитируют в воскресенье парижские СМИ заявление Елисейского дворца.

Макрон также отметил, что считает возможным достижение успеха на переговорах по иранской ядерной проблеме.

Разговор президентов Франции и Ирана состоялся в субботу, однако о его результатах Елисейский дворец сообщил днем позже.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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